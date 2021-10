Savills: Globetrotter mietet 1.500 Quadratmeter Verkaufsfläche in der Düsseldorfer Innenstadt

Düsseldorf : Die Globetrotter Ausrüstung GmbH hat in der Flinger Straße 27 in Altstadt rund 1.500 qm Verkaufsfläche angemietet. Die Liegenschaft verfügt über rund 2.500 qm Bruttogrundfläche und befindet sich im Eigentum einer privaten Investorengruppe. Die Räumlichkeiten werden derzeit umgebaut, die Eröffnung des Stores ist für den 12.11.2021 geplant. Savills war während des gesamten Vermittlungsprozesses auf Mieter- und Vermieterseite beratend tätig, der Mieter wurde zusätzlich von der stores and concepts Immobilien GmbH beraten.