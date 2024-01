Savills vermittelt Fläche am Düsseldorfer Flughafen

Düsseldorf: Im Frühjahr 2024 bekommt der Bürokomplex im Mündelheimer Weg 37 zwei neue Mieter: Die RLL Rad-Lagerlogistik Potz GmbH & Co. KG mietet zum 01.03.2024 rund 300 qm Bürofläche an und wird damit ihren ersten Bürostandort in der Landeshauptstadt beziehen. Weiterer Mieter im Bürokomplex am Düsseldorfer Flughafen wird die Transalp GmbH, die sich zum 01.05.2024 auf rund 320 qm Bürofläche sowie rund 380 qm Lagerfläche niederlassen wird. Das Serviceunternehmen, welches sich auf den Transport und die Auslieferung von Pakten und Briefen spezialisiert hat, zieht damit innerhalb der Stadt um. Eigentümer der Immobilie ist die Düsselsteine GmbH & Co. KG. Savills war während des gesamten Vermittlungsprozesses für beide Mieter beratend tätig.