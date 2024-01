Dresden: Die IMMOPACT Immobilien GmbH hat mit der MEGATECH GmbH einen langfristigen Vertrag über die Anmietung von 650 qm Fläche im Gewerbepark WILMA in Niedersedlitz abgeschlossen. Mit der Unterzeichnung des Mietvertrages, der am 1. April 2024 in Kraft tritt, ist der Gewerbestandort auf einem ehemaligen Sachsenwerk-Industriegelände nunmehr vollständig vermietet.