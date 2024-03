Savills vermittelt Flächen an Skyborn Renewables in Hamburg und Bremen

Hamburg: Die Skyborn Renewables GmbH wird zum Herbst 2024 neuer Mieter im ERICUS CONTOR nahe der HamburgerSpeicherstadt, wo sich das Unternehmen auf rund 2.200 qm niederlässt.

Das neue Headquarter an der Ericusspitze 2-4 direkt neben dem Verlagssitz des Spiegel-Konzerns, verfügt über rund 19.000 qm Mietfläche. Hauptmieter ist die Schifffahrtsgesellschaft Maersk sowie das Modeunternehmen Chanel und die internationale Personalberatung Hays. Eigentümber ist die Union Investment. Savills war während der Vermittlung auf Mieterseite beratend aktiv. Zudem war die ‚Brickbyte GmbH – Part of the Savills Group‘ als Workplace-Berater bei der Planung und Erarbeitung von Konzept und Design der Flächen aktiv. Nebst offenen Arbeitsbereichen, Meetingräumen und ausreichend Rückzugsmöglichkeiten umfasst das Bürokonzept an beiden Standorten auch ein großes Café.