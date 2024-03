Dortmund: Zur Unterbringung des Jugendamtes mietet die Stadt Dortmund die komplette Büroimmobilie HEXAGON an der Voßkuhle 37 an. Die Liegenschaft umfasst insgesamt rd. 9.650 qm Bürofläche sowie rd. 540 qm Lagerflächen. Erste Teilflächen wurden bereits an die Stadt Dortmund übergeben. Vermittelt wurde der Mietvertrag durch die CUBION Immobilien AG.