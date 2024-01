Sontowski & Partner Fonds veräußert sieben Handelsobjekte in Süddeutschland

Erlangen: Der von der Sontowski & Partner Group aufgelegte Publikumsfonds regioFonds Süddeutschland 8 hat drei Einzelhandelsmärkte und vier Fachmarktzentren in Süddeutschland an drei verschiedene Käufer veräußert. Nach dem Verkauf aller Immobilien im Fonds, wird nun nach 12-jähriger erfolgreicher Laufzeit die Auflösung eingeleitet. Die Anleger erzielten mit ihrer Beteiligung dank deutlicher Wertsteigerungen der Immobilien im Schnitt rund 11,3% im Jahr.

Der regioFonds Süddeutschland 8 investierte in Lebensmittel-Einzelhandelsimmobilien in Emmering (bei Fürstenfeldbruck), Hammelburg (Unterfranken), Hof (Oberfranken), Kösching (bei Ingolstadt), Neckargemünd (Rhein-Neckar-Kreis), Rülzheim (Landkreis Germersheim, Rheinland-Pfalz) und Sasbach (Ortenaukreis). Mieter der Objekte sind u.a. Edeka, Lidl, Netto und Rewe. Der Einzelhandelskonzern Rewe erwarb die Einzelhandelsmärkte in Emmering und Rülzheim. Das Fachmarktzentrum in Kösching sicherte sich Centerscape. Die übrigen vier Märkte gingen an einen institutionellen Investor.