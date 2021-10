Hamburg : Die CENTRUM Gruppe begrüßt Søstrene Grene als neuen Mieter in ihrem Objekt in der Spitalerstraße 22-26, Ecke Mönckebergstraße. Mit 500 qm ist es ist der größte Store von Søstrene Grene in Deutschland. Ebenso ungewöhnlich wie das Sortiment ist auch das Ladenkonzept: labyrinthisch angelegte Einkaufswege und Untermalung mit klassischer Musik. Die Eröffnung ist für den 29. Oktober 2021 geplant.