Stuttgart : StoneCap Partners als Investor und Kriton Immobilien GmbH als Operating Partner und Co-Investor haben in einem gemeinsamen Joint Venture das Objekt Friolzheimer Straße 3 in Weilimdorf gekauft. Das freistehende Multi-Tenant Gebäude aus dem Baujahr 1995 verfügt über ca. 8.500 qm Büro- und Gewerbefläche und liegt am Eingang des Gewerbegebiets Weilimdorf Nord.