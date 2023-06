Berlin: Die Modekette New Yorker eröffnet eine weitere Filiale in Berlin und mietet 2.133 qm Ladenfläche in der Wilmersdorfer Str. 124. Das Geschäft soll Ende November dieses Jahres eröffnen. Vorheriger Nutzer war ein Pop-up-Sale-Store der Kette P&C. Eigentümer des Geschäftshauses ist ein institutioneller Investor. JLL hat den Vermieter exklusiv beraten und die Anmietung vermittelt.