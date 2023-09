Dortmund: TILLI City Immobilien hat den zuvor durch Tedi genutzten Store in dem Geschäftshaus Brückstraße 48 an das niederländische Freizeitkonzept The Game Box vermittelt. The Game Box sicherte sich eine Fläche von rund 550 qm für den ersten Standort des in den Niederlanden bereits seit 2017 erfolgreichen Konzeptes, der noch in diesem Jahr eröffnet werden soll.