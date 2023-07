Trei verkauft Wohnprojekt „Atlantic Beach House“ in den USA

Düsseldorf: Die Trei Real Estate GmbH hat mit dem Verkauf ihres Partnerschaftsanteils an einen US-Investor ihr zweites Wohnprojekt in den Vereinigten Staaten abgeschlossen: Es handelt sich um das „Atlantic Beach House“ mit 224 Mietwohnungen, das in Mt. Pleasant nördlich von Charleston liegt. Das Projekt, das im März 2023 mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von ca. 59,3 Mio. Euro fertiggestellt wurde, wurde gemeinsam mit dem lokalen Entwicklungspartner Middle Street Partners entwickelt.

Parallel dazu haben Trei und Middle Street Partners mit dem Bau ihres zweiten Joint-Venture-Projekts „Atlantic Daniel Island“ mit 320 Mietwohnungen – ebenfalls in Charleston – begonnen. Die Fertigstellung des Projekts mit einem voraussichtlichen Investitionsvolumen von rund 98,5 Mio. Euro ist für 2025 geplant.

Das Projekt „Atlantic Daniel Island“ wird insgesamt 320 Mietwohnungen umfassen, die sich auf acht Gebäude und eine Wohnfläche von rund 30.000 qm verteilen. Die zukünftigen Bewohner kommen in den Genuss zahlreicher Annehmlichkeiten, etwa eines Swimmingpools, eines Fitnesscenters, eines Club Rooms, eines Hundeparks sowie eines Haustier-Spas.