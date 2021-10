Union Investment steigt in den asiatischen Logistikimmobilienmarkt ein

Hamburg: Mit dem Erwerb des West Anseong Logistics Centers in Südkorea steigt Union Investment in den asiatischen Logistikimmobilienmarkt ein. Der Ankauf erfolgt für den Offenen Immobilien-Publikumsfonds UniImmo: Global. Verkäufer ist KB Asset Management. Das im Jahr 2017 erbaute West Anseong Logistics Center ist ein Trockenlager der Klasse A mit einer Gesamtmietfläche von rund 55.400 qm und ist komplett an das koreanische Logistikunternehmen Chun-Ahn Logistics Co., Ltd vermietet. Union Investment wurde von Sungchul Shin, unterstützt, JLL Korea hat das Unternehmen bei der Transaktion vertreten.