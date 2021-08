Union Investment und BDO unterzeichnen langfristigen Mietvertrag für Bürofläche in Rotterdam

Rotterdam: BDO wird ihr Büro im Brainpark I ab dem zweiten Quartal 2022 in das Bürogebäude FIRST ins Zentralviertel verlegen. Der langfristige Mietvertrag für die Anmietung von über 3.100 qm Bürofläche mit Eigentümerin Union Investment, die das Objekt seit 2016 in ihrem Immobilienbestand hält, wurde kürzlich unterzeichnet.

Mit dem Einzug von BDO ist FIRST vollständig vermietet und beherbergt unter anderem NautaDutilh, Robeco, Rabobank, Petrobras und Cushman & Wakefield. Cushman & Wakefield hat die Transaktion im Auftrag von Union Investment realisiert, BDO wurde bei dieser Transaktion von Marble Real Estate beraten.