Verifort Capital vermietet Flächen im ehemaligen Galeria-Kaufhof-Haus in Cottbus

Cottbus: Verifort Capital hat in seinem Einzelhandelsobjekt in der August-Bebel-Straße 2 mehr als die Hälfte der vermietbaren Flächen an die TEH Textilhandels GmbH, Markenname „Aachener“, aus Dortmund neu vermietet. Über die rund 9.000 qm Verkaufsfläche sowie rund 3.000 qm Lager-, Personal-, Sozial- und Nebenflächen wurde ein Mietvertrag über zehn Jahre mit Verlängerungsoption geschlossen. Der Einzug ist für die erste Jahreshälfte 2024 nach Abschluss der Revitalisierungsmaßnahmen geplant.

Für die weiteren Mietflächen von rund 10.000 qm laufen bereits konkrete Verhandlungen mit namhaften Anbietern aus dem Drogerie- und Lebensmitteleinzelhandel. Der bisherige Mieter, Galeria Kaufhof, hatte angekündigt, die Flächen zum 30. Juni 2023 verlassen zu wollen.

Der Mietvertrag wurde vermittelt durch MESHWORK Real Estate.