Vision Group und KKR erwerben rund 12.200 m2 großes Wohnportfolio in Leipzig

Leipzig: Die Vision Group erwirbt gemeinsam mit KKR ein 12.200 qm großes Wohnportfolio bestehend aus 4 Mehrfamilien- sowie 6 Wohn- und Geschäftshäusern in Leipzig. Die zum Teil unter Denkmalschutz stehenden Altbauten wurden zwischen 1883 und 1912 errichtet und befinden sich in gefragten Lagen von Leipzig wie beispielsweise Plagwitz, Reudnitz und Stötteritz. In den kommenden Jahren sind umfangreiche Wertsteigerungsmaßnahmen zur Verbesserung der Wohn- und Gebäudequalität und Steigerung der Nachhaltigkeit geplant. Die Vision Group plant hierfür unter anderem einen denkmalgerechten Ausbau der Balkonanlagen, die Nachverdichtung durch Dachausbau sowie die energetische Optimierung der Immobilien.