PageGroup ist neuer Büromieter in der „Kaisergalerie“

Hamburg: Die PageGroup hat eine rund 1.800 qm große Bürofläche in der „Kaisergalerie“ angemietet. Das internationale Personalberatungsunternehmen wird im September 2023 den bisherigen Standort An der Alster 63-64 verlassen und die nach Mieterwünschen neu ausgebaute Bürofläche in den Großen Bleichen 23-27 beziehen. Bei der Anmietung war Grossmann & Berger für die Mieterseite beratend tätig.

EIgentümer der „Kaisergalerie“ ist die AFIAA Schweizer Anlagestiftung für Immobilienanlagen im Ausland, die im Vermietungsprozess von CBRE im Rahmen eines Leadmaklermandats beraten wurde. Das Objekt umfasst insgesamt rund 18.000 qm Mietfläche.