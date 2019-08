Startseite > News > Deka Immobilien investiert in Mexiko

Deka Immobilien investiert in Mexiko

Mexiko: Die Deka Immobilien GmbH hat ein neuwertiges Bürohochhaus in bester Lage in Mexiko-Stadt erworben. Die Liegenschaft wird in das Portfolio des Offenen Immobilien-Publikumsfonds Deka-ImmobilienGlobal eingebracht.

Der 27-stöckige Büroturm „Corporativo Reforma Diana“ wurde 2013/14 errichtet und bietet eine vermietbare Fläche von mehr als 19.000 qm sowie 697 Parkplätze. Er ist an 24 Nutzer aus verschiedenen Branchen vermietet.