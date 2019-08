Startseite > News > Österreichischer Immobilienfonds kauft das Babelsberg Center

Potsdam: Das Babelsberg Center in der Großbeerenstraße 123-135 hat einen neuen Besitzer: Die bisherigen Eigentümer, Fonds, die von der Partners Group und Arax Properties Ltd. verwaltet werden, haben das Fachmarktzentrum an die österreichische LLB Immo KAG, eine Tochter der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG, verkauft. Die Käuferin firmierte bis zum Herbst 2018 unter dem Namen Semper Constantia Immo Invest GmbH. Die Fondsspezialistin LLB Immo KAG integriert das Babelsberg Center in ihren offenen Immobilienpublikumsfonds LLB Semper Real Estate. JLL hat den Verkäufer exklusiv beraten und die Transaktion vermittelt.

Das Objekt verfügt über rund 17.000 qm Mietfläche, davon knapp 13.000 qm Einzelhandelsflächen, und ist langfristig voll belegt. Zu den Ankermietern gehören der Toom Baumarkt, Netto sowie Kik. Hinzu kommen vier Einheiten für Fitness und Freizeit sowie drei Büroeinheiten mit zusammengenommen 4.000 qm. Das 1997 errichtete Fachmarktzentrum verfügt zudem über 380 Stellplätze.