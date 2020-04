Düsseldorf: Aengevelt vermittelt 930 qm Bürofläche an Stiftung der Öffentlichen Hand

Düsseldorf: Die Vermietungsspezialisten von Aengevelt begleiten eine Stiftung der Öffentlichen Hand bei der Suche nach einem repräsentativen Standort in Düsseldorf und vermitteln dazu jeweils im Exklusivauftrag von Vermieter und Mieter einen Mietvertragsabschluss über rd. 930 qm Bürofläche sowie geeignete Archivräumlichkeiten und Stellplätze in einem eleganten Bürogebäude im vornehmen Düsseldorfer Hofgartenviertel. Vermieter ist ein hochkarätiges Family Office.

In der Nachbarschaft domizilieren renommierte Kultureinrichtungen wie z.B. das “Goethemuseum“ im “Schloss Jägerhof“ und der bekannte Künstlerverein “Malkasten“, in dem schon Goethe mit den bekannten zeitgenössischen Kunstschaffenden aus Literatur und Musik verkehrte, sowie der ebenfalls durch Aengevelt in 2019 dort angesiedelte Graubner-Nachlass.