Eyemaxx startet neues Büroprojekt bei Berlin

Berlin: Die Eyemaxx Real Estate AG startet ein neues Immobilienprojekt in Schönefeld mit einem Gesamtvolumen von 135 Mio. Euro. Das Projekt wird im Rahmen eines Joint Ventures erstellt, an dem sich Eyemaxx zu 50% beteiligt. Gemeinsam mit einem Joint-Venture-Partner sollen in 24-monatiger Bauzeit rund 28.000 qm Bürofläche entstehen. Geplanter Baubeginn ist im zweiten Quartal 2021. Das neue Büroprojekt entsteht auf einem rund 15.000 Quadratmeter großen Areal unweit des Flughafens Berlin-Schönefeld.