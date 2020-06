Five Guys kommt nach Köln

Köln: Die amerikanische Burgerkette Five Guys plant noch dieses Jahr ein Restaurant in der Schildergasse 113-117 zu eröffnen. Mit rund 600 qm entsteht hier einer der größten Stores in Deutschland. LÜHRMANN hat die Anmietung begleitet. Die erste Five Guys Filiale wurde 1986 von Janie und Jerry Murrel in Arlington, Virginia eröffnet und ist nach den fünf Brüdern benannt. Das Familienunternehmen zählt aktuell fast 1.500 Stores weltweit. Five Guys steht für gute, handgemachte Burger und Fries, bei deren Zubereitung höchster Wert auf Qualität und Frische gelegt wird. Vor Ort gibt es weder Tiefkühler noch Mikrowellen, Dosenöffner oder piepende Timer. Es kommen ausschließlich frische Zutaten zum Einsatz, die täglich im Restaurant verarbeitet werden.