GIC erweitert Logistiksparte von P3 Logistic Parks

Frankfurt: GIC, Singapurs Staatsfonds, hat für rund 950 Mio. Euro das paneuropäische Logistikportfolio „Maximus“ von Apollo Global Management Inc. erworben.

Das Maximus-Portfolio umfasst 28 Logistik-Assets mit einer Gesamtfläche von rund 1.000.000 qm in strategisch wichtigen Logistikzentren in ganz Europa. Mit über 500.000 qm befindet sich über die Hälfte des hinzugewonnenen Portfolios in Deutschland. Die anderen Immobilien sind in Polen, der Slowakei, den Niederlanden, Belgien und Österreich. Die Übernahme wird voraussichtlich im ersten Quartal 2020 abgeschlossen.