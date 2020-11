Habona für Scope Award 2021 nominiert „Bester Asset Manager“

Frankfurt : Habona Invest ist zum wiederholten Mal von dem führenden europäischen Unternehmen zur Bewertung von Fonds und Asset Managern Scope Analysis für den Scope Award 2021 nominiert. In der aktuellen Phase wurde der Frankfurter Fondsinitator in der Kategorie „Retail Real Estate Specialist“ als „Bester Asset Manager“ vorgeschlagen. Mit dieser Nominierung werden die durchweg erstklassigen Leistungen des Frankfurter Unternehmens in den letzten Jahren gewürdigt. Award, den es seit 2005 gibt, wird Ende November 2020 vergeben.