Startseite > News > HAMBURG TEAM investiert über 20 Millionen Euro in Wohnanlage in Hamburg-Altona

HAMBURG TEAM investiert über 20 Millionen Euro in Wohnanlage in Hamburg-Altona

Hamburg: HAMBURG TEAM Investment Management hat im Stadtteil Altona die Wohnanlage „Diebsteich“ mit rund 3.200 qm Mietfläche gekauft. Das im Rahmen eines Forward Deals erworbene Projekt hat ein Investitionsvolumen von über 20 Mio. Euro.

Das Objekt in der Isebekstraße 11-15 fließt in den offenen Spezial-AIF „HAMBURG TEAM Urbane WohnWerte“ ein, der mit dieser Akquisition nahezu voll investiert ist. Das Zielvolumen des Fonds, der den Fokus auf nachhaltige innerstädtische Immobilien in wachsenden Groß- und dynamischen Universitätsstädten legt, beträgt 350 Mio. Euro. HTIM plant noch in der ersten Jahreshälfte die Auflage des Folgefonds „HAMBURG TEAM Urbane WohnWerte II“, welcher unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien in der Ankaufs- und Bewirtschaftungsphase den Aufbau eines Wohnportfolios mit nachhaltigen Mieten und Kaufpreisen anstrebt. Rund 30% des Zielvolumens in Höhe von 350 Mio. Euro sollen in preisgedämpften und geförderten Wohnraum investiert werden.

Die Wohnanlage „Diebsteich“ entsteht auf einem rund 1.700 qm großen Grundstück und wird vom Bremer Projektentwicklungsunternehmen M Projekt realisiert. Das Objekt umfasst 55 Ein- und Zweizimmerwohnungen, davon 47 frei finanzierte sowie acht preisgebundene Wohneinheiten. Die Fertigstellung der Immobilie ist für Ende 2021 geplant. Robert C. Spieß war im Rahmen der Transaktion auf Verkäuferseite beratend tätig.