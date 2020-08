HANSAINVEST Real Assets verkauft den Düsseldorfer HANSASTERN an CONREN Land

Düsseldorf: HANSAINVEST Real Assets hat die in der Fritz-Vomfelde-Straße 6 bis 12 gelegene Büroimmobilie „HANSASTERN C“ an die CONREN Land AG veräußert. Der inhabergeführte Immobilien-Investmentspezialist erwirbt das Objekt im Namen des Spezialfonds „CONREN Land Büro INVEST-Plus“. Das 1992 erbaute Objekt umfasst eine Mietfläche von knapp 15.800 qm die derzeit zu rund 85% vermietet ist. HANSAINVEST wurde bei der Transaktion von Anteon und Savills sowie rechtlich von Zenk Rechtsanwälte beraten. Für CONREN Land war die Rechtsanwaltskanzlei DLA Piper tätig.