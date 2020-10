IMMAC GROUP als Investor des Jahres 2020 ausgezeichnet

Hamburg: Im Rahmen der digitalen Altenheim EXPO 2020 SPEZIAL wurde die IMMAC group als „Investor des Jahres“ ausgezeichnet. Die Sieger der in den zwei Kategorien „Betreiber“ und „Investor“ nominierten Unternehmen wurden vorab von einer Fachjury bestehend aus Mitarbeitern des Vincentz Network und der Management-Beratung TERRANUS ermittelt.

Die Jury bestehend aus dem Geschäftsleitungs-Team des Award-Partners TERRANUS, den Redaktionen „Altenheim“, „CAREkonkret“ sowie „CARE Invest“ hatte pro Kategorie drei Unternehmen nominiert. Zu den Nominierten der Kategorie „Investor des Jahres“ gehörten neben IMMAC die HAMBURG TEAM Investment Management GmbH und die AG Real Estate.

In ihrer Laudatio würdigte die Sprecherin der Jury Anja Sakwe Nakonji, CEO der TERRANUS GmbH, insbesondere die langjährige Markt-Expertise der IMMAC:

„Alleine im 1. Halbjahr 2020 hat die IMMAC über 132 Mio. Euro in ihre Healthcare-Sparte investiert und in Deutschland zehn Seniorenimmobilien erworben. Zusätzlich wurden weitere Investitionen in Österreich und Irland getätigt. Ausschlaggebend für die Entscheidung der Jury war neben der Entwicklung des vergangenen Jahres auch das Konzept und das langjährige Engagement auf dem Markt der Seniorenimmobilien. IMMAC investiert schon seit über 20 Jahren in die Asset-Klasse „Seniorenimmobilien“. Sie ist damit einer der wenigen Investoren, die sich in diesem Spezialimmobiliensegment schon engagiert haben, bevor es zu einer richtigen Assetklasse wurde. Für ihr Engagement im Bereich der Seniorenimmobilien ehrt die Jury die IMMAC mit dem Preis für den Investor des Jahres.“ (Quelle Zitat: CARE Invest)

Der mit 5.000 Euro dotierte Award wird von der TERRANUS GmbH zur Verfügung gestellt.

Andreas Jantsch, Teamleiter Transaktionen Healthcare IMMAC, wurde anlässlich der Verleihung live hinzugeschaltet und nahm die Auszeichnung für die IMMAC entgegen.

Zum „Betreiber des Jahres“ wurde die Berliner RENAFAN-Gruppe gekürt. Die weiteren Nominierten in dieser Kategorie waren die Schönes Leben-Gruppe sowie die Agaplesion-Gruppe.