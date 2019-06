Startseite > News > Immobilienpublikumsfonds “Swiss Life Living + Working” erwirbt 4 Objekte in Paris

Immobilienpublikumsfonds “Swiss Life Living + Working” erwirbt 4 Objekte in Paris

Paris: Für den „Swiss Life Living + Working“ hat die Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH erstmals Immobilien in Frankreich erworben. Die vier Objekte befinden sich in besten Innenstadtlagen von Paris. Die durchschnittliche Mietvertragsrestlaufzeit beträgt zwischen vier und sieben Jahren. Die vier Objekte werden aus einem Portfolio aus 28 Core-Objekten in den Living + Working eingebracht, welches Anfang 2019 für 1,7 Milliarden Euro von Swiss Life Asset Managers in Frankreich erworben wurde.

Zwei der Objekte befinden sich im 8. Bezirk in der Rue la Boétie (Nr. 87-89, Nr. 116) und sind zurzeit vollständig vermietet. Das Eckhaus umfasst 626 qm, wovon rund ein Drittel auf verschiedene Einzelhandels-Angebote im Erdgeschoss und zwei Drittel auf Anwaltsbüros und Gäste-Appartements zur gewerblichen Vermietung entfallen. Im zweiten, vollständig vermieteten Objekt umfasst der Ankauf die 5. Etage eines Bürogebäudes aus den 60er Jahren. Dieser Bereich umfasst insgesamt 1369 qm. Auf dem Boulevard Sebastopol im 1. Bezirk liegt das dritte Gebäude. Auf einer Fläche von 1171 qm erwarb der Living + Working zwei Büroetagen, sowie die beiden Einzelhandelsflächen im Erdgeschoss. Das Objekt ist voll vermietet. Die vierte Immobilie liegt im 16. Bezirk, in direkter Nähe zum sogenannten goldenen Dreieck, dem „Triangle D‘or“ Sie ist ebenfalls vollständig vermietet und verfügt über 1829 Quadratmeter Platz zur Büronutzung.