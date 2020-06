IMMOFINANZ: Vorstandsmandate von COO Dietmar Reindl und CFO Stefan Schönauer verlängert

Wien: Der Aufsichtsrat der IMMOFINANZ hat die Vorstandsmandate von COO Dietmar Reindl und CFO Stefan Schönauer mit Wirksamkeit ab 1. Mai 2021 für die Dauer von fünf Jahren, sohin bis 30. April 2026, verlängert. Der Vorstand setzt sich damit unverändert aus Ronny Pecik (CEO), Dietmar Reindl (COO) und Stefan Schönauer (CFO) zusammen. Dietmar Reindl hat seit 2012 leitende Funktionen in der IMMOFINANZ inne und wurde im Mai 2014 in den Vorstand berufen. Stefan Schönauer ist seit Ende 2008 in leitenden Positionen in der IMMOFINANZ tätig und seit März 2016 Finanzvorstand.