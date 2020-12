Oberhausen : RUHR REAL GmbH vermittelte erfolgreich 546 qm am CentrO Oberhausen an das Bildungszentrum COMCAVE.COLLEGE GmbH. Der staatlich anerkannte Bildungsträger engagiert sich seit seiner Gründung im Jahr 2001 in der Erwachsenenbildung und bietet Weiterbildungen, Umschulungen und Seminare an.