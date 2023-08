Adam Irányi wird Head of Investment Management Global bei Union Investment

Hamburg: Adam Irányi hat am 1. August 2023 die Leitung des Bereichs Investment Management Global bei der Union Investment Real Estate GmbH übernommen. Er folgt auf Henrike Waldburg, die zum 1. Juli 2023 in die Geschäftsführung aufgerückt ist.

In seiner neuen Funktion verantwortet Adam Irányi das An- und Verkaufsgeschäft in den Überseemärkten in Amerika und Asien-Pazifik sowie UK und Irland. Die lokalen Büros in New York, Singapur und London berichten an ihn. Adam Irányi wiederum berichtet direkt an Martin J. Brühl, CIO der Union Investment Real Estate GmbH.

Adam Irányi startete seine Karriere bereits im Jahr 2005 als Trainee im Investment Management des Immobilienbereichs von Union Investment.