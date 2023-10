Frankfurt: Artur Kutkiewicz hat seit Oktober bei JLL die Rolle des Lead Director Tenant Representation in Deutschland übernommen. Der Diplom-Volkswirt und Irebs-Immobilienökonom folgt damit auf Miguel Rodriguez Thielen, der seinerseits seit Anfang Oktober als Head of Office Leasing JLL Germany fungiert. Kutkiewicz arbeitet bereits seit 2011 in der Bürovermietung am Standort München und ist dabei auf die Nutzerbetreuung spezialisiert.