Berlin: Das Capital Markets-Team von Colliers International wächst weiter: Ab dem 1. Oktober wird Ferdinand Jacobi (45) als Director in der Hauptstadt tätig sein. Jacobi hat zuvor seit 2011 bei ARB Investment Partners in Berlin als Senior Investment Manager gearbeitet und dabei eine Reihe von großvolumigen Immobilienan- und -verkäufen in verschiedenen Assetklassen gemanagt sowie das Asset Management der Immobilien während der Haltedauer begleitet.