Julius Bender, Peter Kunz und Wolfgang Speer gründen die Lang & Cie. Industrial AG

Frankfurt : Julius Bender, Peter Kunz und Wolfgang Speer haben zusammen mit der Lang & Cie. Unternehmensgruppe eine neue Gesellschaft gegründet und agieren zukünftig als deren Vorstände. Die Lang & Cie. Industrial AG konzentriert sich auf die Entwicklung von Immobilien für Industrie & Logistik, Gewerbeparks und Datacenter. Das Unternehmen ist bundesweit aktiv und mit den Standorten Frankfurt und München in den wichtigsten Märkten direkt vertreten. Ein Standort in Düsseldorf ist in Planung. Die drei Gründer waren zuvor Gesellschafter und Geschäftsführer bei Colliers International.