Bochum: Am 9. März 2023 überreichte Rektor Prof. Dr. Daniel Kaltofen die Urkunde zur Honorarprofessur an Dipl.-Ing. und Architekt Bernd-Claas Gesterkamp.

Gesterkamp (55), ist Inhaber eines Unternehmens für Immobilien-Marketing in Düsseldorf. Zuvor war er in verantwortlichen Positionen u.a. in der Brune Immobilien Gruppe und als Projektleitung bei der Frankonia Eurobau Projektentwicklung GmbH tätig.