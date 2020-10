Ehemaliger Vorstand der metaWERK AG wechselt zur Logivest

München: Dr. Michael Siebdrath, ehemaliger Vorstand des Projektentwicklers metaWERK, wechselt zum 01. Oktober 2020 zur Logivest.

Über die letzten zehn Jahre hinweg hat der gebürtige Sachse Standorte für Logistik und Industrie in Leipzig und Umgebung entwickelt – zuerst als Projektentwickler und Geschäftsführer der metaWERK Projektgesellschaften, später als Vorstand der metaWERK AG. Nun soll er als neuer Head of Letting Berlin und Leipzig den Ausbau des Beratungsgeschäftes in Berlin verantworten sowie langfristig einen Standort in Leipzig aufbauen.