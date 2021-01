Frankfurt : Mit November 2020 trat Architekt Christopher Hammerschmidt in die Geschäftsführung von ATP architekten ingenieure ein. Gemeinsam mit dem Bauingenieur und BIM-Experten Harald Stieber leitet er den 70-MitarbeiterInnen-starken Planungsstandort der ATP-Gruppe in Frankfurt am Main. Vor seinem Eintritt in die Geschäftsführung bei ATP Frankfurt war Christopher Hammerschmidt zwei Jahre als Prokurist und Direktor bei der Sweco GmbH tätig.