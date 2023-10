INTREAL Luxembourg beruft Jan-Hauke Fast in die Geschäftsführung

Hamburg / Luxemburg: Die IntReal Luxembourg S.A., Tochtergesellschaft der auf Immobilien spezialisierten Service-KVG INTREAL, hat Jan-Hauke Fast (38) zum 02.10.2023 als weiteren Conducting Officer in die Geschäftsführung berufen. Innerhalb der Geschäftsführung der INTREAL Luxembourg verantwortet er künftig die Bereiche Fondsverwaltung, Fondsreporting, Register und Transferstelle, Corporate Services und IT und verstärkt damit das bisherige Führungsteam, bestehend aus Rudolf Kömen und Stephan Schilken in Luxemburg sowie Camille Dufieux, die teils in Luxemburg und teils in Hamburg tätig ist.