SEGRO vermietet weitere 4.000 Quadratmeter im SEGRO CityPark Köln

Köln: SEGRO hat insgesamt circa 4.000 qm Gewerbefläche im SEGRO CityPark Köln vermietet. Neuer Nutzer von 3.200 qm ist die Stamhuis Deutschland GmbH, die auf den Umbau von Einzelhandelsflächen spezialisiert ist. Zudem mietet die Espack GmbH, ein Logistikdienstleister für die Automobilbranche, 800 qm. Die bereits fertiggestellten 25.000 qm Gewerbefläche des Parks sind nun zu zwei Dritteln vermietet. Zu den Nutzern auf dem Areal gehören unter anderem die Deutsche Post, Delicato Foodservice, Alvero Büromöbelvermietung, der Online-Händler Kapten & Son und deinetorte.de. Der SEGRO CityPark Köln befindet sich in der Vitalisstraße in Köln-Bickendorf auf dem ehemaligen Werksgelände von AkzoNobel. Bei der Vermietung an die Stamhuis Deutschland GmbH war der Gewerbemakler RheinReal Immobilien GmbH vermittelnd tätig. Das Colliers International war bei der Vermietung an die Espack GmbH beratend tätig.