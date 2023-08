München: Knight Frank erweitert die Geschäftsführung mit Matthias Hausch, der zuvor 12 Jahre für Cushman & Wakefield tätig war.

In seiner neuen Position bei Knight Frank ist Matthias Hausch für die Vermietungsaktivitäten am Standort München verantwortlich und wird das Team weiter ausbauen. Gemeinsam mit Sarah Červinka, die den Standort und Investment verantwortet, wird er das Büro in München leiten.