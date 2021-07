Berlin : Herbert Wiesinger ist neuer Head of Finance Central Europe bei Leonardo Hotels. Vor seinem Einstieg war er fünf Jahre als Area Director of Finance bei Marriott International in der Eschborner Zentrale tätig. Auch brachte er in seiner eigenen Consulting-Firma innovative Business-Prozesse voran. Ein Highlight seines Werdegangs ist die Position des Director of Finance im Marriott Hotel & Millenium Court in Budapest, wo er 2005 als Financial Controller des Jahres ausgezeichnet wurde.