Der Corona-Krise zum Trotz: Leonardo Hotels Central Europe geht mit weiteren Hoteleröffnungen in das zweite Halbjahr

Verona/Rom/Dortmund/Warschau: Das Portfolio der Leonardo Hotels Central Europe mit aktuell mehr als 75 Häusern wird durch zahlreiche Neueröffnungen erweitert. Mit Verona folgt ein weiterer, attraktiver Standort. Das Leonardo Verona wird am 01. Juli eröffnet. 145 Zimmer, Restaurant mit Bar und Terrasse sowie fünf Tagungsräume stehen für ein frisches Design. Zudem können sich die Gäste auf ein kleines und geschmackvoll eingerichtetes Boutique-Hotel mit 81 Zimmern freuen. In die Renovierung des Leonardo Boutique Rome Termini wurde viel investiert. Mitten im Zentrum Roms gelegen, bietet es den idealen Ausgangspunkt, um die vielen schönen Ecken und Sehenswürdigkeiten der Stadt näher kennenzulernen. Die Leonardo Hotels sind nun auch bald im allseits geliebten Ruhrpott – ab dem 10. August öffnet das erste Leonardo Hotel in Dortmund am Burgwall. Über fünf Etagen verteilen sich die 190 Zimmer. Im Herzen der Stadt Warschau eröffnet das Hotel der Lifestyle-Marke NYX Hotels by Leonardo Hotels ab dem Herbst 2020. Neben 331 Zimmern ist die Dachterrasse im 20. Stock besonderes Highlight.