Amsterdam: Redevco hat Marrit Laning zum 1. Januar 2022 als Chief Strategy & Innovation Officer in den Vorstand des Unternehmens berufen. Laning berichtet an CEO Andrew Vaughan. In ihrer neuen Funktion wird sie für die weitere Diversifizierung des Redevco-Portfolios über verschiedene Immobiliensektoren hinweg sowie die Investitionsstrategien bei der Transformation gemischt genutzter Stadtgebiete verantwortlich zeichnen.