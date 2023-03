PATRIZIA beruft Hans Vermeeren zum neuen Leiter Asset-Management DACH und Zentraleuropa

Augsburg: PATRIZIA hat Hans Vermeeren (52) zum neuen Head of Asset Management für Deutschland, Österreich, Schweiz sowie die zentraleuropäischen Märkte berufen. Vermeeren hat bislang das Asset-Management für die Niederlande und die nordischen Länder verantwortet. Er folgt in der neuen Rolle auf das Tandem Alexandra Hüther und Alexandra Pase.

Alexandra Hüther hat seit März die Position als Head of ESG Asset Management Europe übernommen. Alexandra Pase hat das Unternehmen verlassen und wird sich einer neuen Herausforderung außerhalb von PATRIZIA widmen.

Hans Vermeeren ist seit Frühjahr 2020 für PATRIZIA tätig. Davor führte der Immobilienökonom seine eigene Real Estate Firma, Madatho, in den Niederlanden und war bereits in mehreren internationalen Managementpositionen im Investment Development- und Asset Management in Nordwesteuropa, Deutschland und der CEE-Region bei Unibail-Rodamco und Wereldhave tätig.