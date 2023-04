Union Investment: Volker Noack übergibt das Staffelholz für das Asset Management an Henrike Waldburg

Hamburg: Seit fast einer Dekade führt Volker Noack als Geschäftsführer das Asset Management im Immobilienbereich von Union Investment. Zum 1. Juli 2023 übergibt Noack das Staffelholz für das Ressort an Henrike Waldburg. Vorbehaltlich der Zustimmung der Finanzaufsicht rückt Henrike Waldburg in die Geschäftsführung der Union Investment Real Estate GmbH auf. Volker Noack wird in der Geschäftsführung die Bereiche Sachverständigenwesen, Fondssupport, Beteiligungsmanagement, Risikomanagement sowie Compliance & Geldwäsche übernehmen. Für eine Übergangsphase wird die Geschäftsführung aus fünf Mitgliedern bestehen.

Henrike Waldburg übernimmt in ihrer neuen Geschäftsführungsfunktion die Leitung des Bestands- und Vermietungsmanagements von Union Investment. Sie leitet seit 2021 die Abteilung Investment Management Global und gehört dem Unternehmen seit 2006 in verschiedenen Führungspositionen an.

Dem Führungsgremium der Union Investment Real Estate GmbH gehören weiterhin Michael Bütter (Vorsitzender der Geschäftsführung), Martin J. Brühl (Chief Investment Officer) und Christoph Holzmann (Chief Operating Officer) an.