Pluswertfonds 180 investiert in Landshut, Bayern

Bergisch Gladbach: Die Hahn Gruppe hat über ihre Kapitalverwaltungsgesellschaft DeWert Deutsche Wertinvestment GmbH einen neuen geschlossenen Publikums-AIF aufgelegt, dessen Vertrieb am 7. Dezember 2023 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gestattet wurde. Der Immobilienfonds „Hahn Pluswertfonds 180 – Fachmarktzentrum Landshut“ investiert mit einem Gesamtvolumen von rund 28,5 Mio. Euro in ein Fachmarktzentrum in Landshut, welches an die Einzelhandelsunternehmen BAUHAUS und PENNY vermietet ist.

Das anteilige Eigenkapital des Pluswertfonds 180 beläuft sich auf 19,95 Mio. Euro. Qualifizierte Privatanleger können sich mit einer Mindestbeteiligungssumme von 20.000 Euro zzgl. 5% Ausgabeaufschlag an dem Publikums-AIF beteiligen. Die anfängliche jährliche Ausschüttung liegt bei 4,5%, ansteigend auf 4,75% p. a. ab dem Jahr 2034. Mit einer niedrigen Fremdfinanzierungsquote von ca. 29,9% sowie einem Tilgungssatz in Höhe von 1,5% wurde das Beteiligungsangebot bewusst konservativ kalkuliert. Die Laufzeit der Beteiligung ist bis zum 31.12.2038 geplant. Der prognostizierte Gesamtmittelrückfluss liegt bei 171,8% vor Steuern