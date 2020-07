Principal startet Einzelhandels-Refurbishment in der City Galerie Aschaffenburg

Aschaffenburg: Principal Real Estate Europe setzt bis zum Jahreswechsel ein bedeutendes Einzelhandels-Refurbishment in der Innenstadt von Aschaffenburg um. Die City Galerie Aschaffenburg stellt mit 55.000 qm Einzelhandelsfläche 25% des gesamten Einzelhandels in der Stadt Aschaffenburg dar. Das Refurbishment zielt auf eine Steigerung der Aufenthaltsqualität und der Qualität des Standorts. Die Arbeiten mit einem Volumen von insgesamt 8 Mio. Euro umfassen unter anderem den Austausch von 50% der Fußböden, ein neues Beleuchtungskonzept durch Austausch der Decken sowie die Neugestaltung aller Eingänge. In dem Rahmen unterstützt der Eigentümer auch die Mieter bei der Modernisierung ihres Ladenbaus. Die Maßnahmen sollen bis Q1 2021 abgeschlossen sein.

Die Bauarbeiten werden bei laufendem Betrieb des Shopping-Centers durchgeführt, das einen Vermietungsstand von jetzt 92% aufweist. Ein weiterer Baustein zur Qualitäts- und Angebotssteigerung ist die Einrichtung einer Kindertagesstätte mit 1.000 qm Innenfläche und 700 qm Außenfläche auf der Dachterrasse. Der neue Standort bietet Platz für knapp 100 Kinder. Dieses Teilprojekt soll im 1. Halbjahr 2021 fertiggestellt werden. Die Kita „Kleine Riesen“ ist für die Bewohner des Stadtquartiers konzipiert und wird vom bundesweit aktiven Träger Giant Leap mit Sitz in Esslingen betrieben. Der Mietvertrag läuft über 25 Jahre.