Ottobrunn: Mit der Beurkundung der letzten Eigentumswohnung hat PROJECT Immobilien den Verkauf der Wohnanlage „dahoam in Ottobrunn“ erfolgreich abgeschlossen. Die insgesamt 20 Eigentumswohnungen mit einer Gesamtwohnfläche von ca. 1.550 qm entstehen in der Rathausstraße 2 in Ottobrunn.