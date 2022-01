PROJECT Immobilien schließt Verkauf des Wohnneubaus „53°WEST“ in Hamburg-Osdorf ab

Hamburg: PROJECT Immobilien hat die letzte von insgesamt 45 Eigentumswohnungen des Neubaus „53°WEST“ in verkauft. Der fünfgeschossige Effizienzhaus-55-Neubau mit einer Gesamtwohnfläche von ca. 4.220 qm entsteht am Goosacker 1, 3.

Die Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen sind voraussichtlich im Laufe des ersten Quartals 2022 bezugsfertig. Neben den Wohneinheiten errichtet PROJECT Immobilien auf dem rund 2.160 qm großen Grundstück zudem eine Tiefgarage mit 27 Stellplätzen und einen geschützten Innenhof. Das Gesamtverkaufsvolumen liegt bei ca. 24,8 Mio. Euro.

In der Metropolregion Hamburg hat der Projektentwickler und Bauträger aktuell noch drei weitere Bauvorhaben im Verkauf: Das Projekt „Die Bleichertwiete“ in Hamburg-Bergedorf mit insgesamt 30 Wohneinheiten, „BAHRENGOLD“ in Hamburg-Bahrenfeld mit 29 Wohneinheiten und „NORDER living“ in Norderstedt mit insgesamt 50 Wohneinheiten.