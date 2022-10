Quantum und ProAM legen gemeinsam einen neuen Impact Fonds auf

Hamburg: Die Quantum Immobilien KVG legt gemeinsam mit der Provinzial Asset Management GmbH einen Impact Fonds für Büroimmobilien auf. Der Fonds soll als Artikel 9-Fonds konzipiert werden. Er wird in Bestandsgebäude investieren, die nach dem Manage-to-Green-Ansatz in einen neuen Lebenszyklus geführt werden. Darüber hinaus wird der Fonds in bereits ESG-konforme Büro-Neubauten investieren.

Investitionsstandorte werden die deutschen Top 5-Städte Berlin, Hamburg, München, Köln und Frankfurt a. M. sowie Düsseldorf sein. Erste Immobilien sind bereits identifiziert und angebunden. Für das Seed-Portfolio werden zwei ESG-konforme Neubauten in Hamburg, die nahezu vollständig vermietet sind, geprüft. Zusätzlich wird eine unter Denkmalschutz stehende Immobilie in Köln in den Fonds eingebracht. Das geplante Fondsvolumen liegt bei 750 Mio. Euro.