Raum Düsseldorf: Erzbistum Köln mietet 3.200 Quadratmeter Bürofläche über Aengevelt

Düsseldorf: Das Erzbistum Köln suchte im Raum Düsseldorf zwei neue Standorte, um jeweils mehrere Verwaltungsbereiche des Kreis-Dekanats Rhein-Kreis Neuss und des Katholischen Gemeindeverbandes Düsseldorf zusammenzuführen und wurde hierbei erfolgreich von Aengevelt betreut. Die Vermietungsspezialisten vermitteln im Exklusivauftrag: Einen Mietvertragsabschluss über rd. 1.850 qm Bürofläche im “Büropark Steinhof“ in der an Düsseldorf angrenzenden Stadt Erkrath. Vermieter der Liegenschaft mit rd. 10.900 qm Nutzfläche sowie knapp 200 Tiefgaragenstellplätzen ist ein privater Bestandshalter. Rund 1.350 qm Bürofläche sowie 115 qm Archivfläche in einer Liegenschaft im Zentrum von Grevenbroich im Rhein-Kreis Neuss. Vermieter ist ein institutioneller Investor. Mietbeginn ist im Frühjahr bzw. Sommer 2020.